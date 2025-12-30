Enero 2026 arranca con aumentos claves en Mar del Plata: prepagas, telefonía, streaming entre otros servicios

Termina el año y la inflación continuará en enero, por el incremento de distintos servicios que impactará en los bolsillos de los argentinos, en variables que incluyen desde el alquiler, el auto y hasta los servicios de telefonía o de streaming.

Alquileres

El 2026 asoma con fuertes incrementos para los inquilinos con contratos firmados con la “vieja” Ley de Alquileres, que fue derogada a poco de asumir Javier Milei. En enero se espera un aumento del 36,39%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL). “Estos porcentajes son para todo el país y justamente son para los contratos que todavía están regidos por la ley 27.551, aunque ya empiezan a quedar cada vez menos por el paso del tiempo”, afirmó el martillero Oscar Cherú.

En diálogo con 0223, el profesional explicó que debido a que esa ley implicaba contratos de 3 años. “En un año finalizan los que aún quedan, antes que asuma este gobierno. Hoy en día se hacen por libertad de contratación, un mes o cuatro meses aunque la media se hace cada 4 meses, con ICL o por IPC ”, aclaró Cherú.

Fuerte suba de la VTV

Tal como adelantó en su momento 0223, desde el 16 de enero, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) también actualizará sus tarifas en la provincia de Buenos Aires con un fuerte incremento, que será del 21,8%.

De esta manera, la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos ascenderá a $97.057,65, mientras que las motos deberán abonar $38.801,03. De no realizar el trámite, se pueden sufrir severas multas.

Tasas municipales y Osse

En el comienzo del año, las tasas municipales, entre ellas la TSU, tendrá un aumento mensual automático atados a la inflación, tal como quedó establecido tras una votación en el Concejo Deliberante en los primeros meses del año.

Asimismo, la empresa municipal Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) ya informó a comienzos del mes, el primer aumento en la tarifa de agua para el 2026: para el bimestre enero - febrero se aplicará una actualización del 4,30% en las facturas.

Prepagas

Hace unas semanas las empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados que aplicarán un aumento de hasta 2,5% en enero, que también alcanzará a los copagos. Cada plan tendrá su detalle específico, que puede consultarse en la plataforma oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Combustibles

La nafta y el gasoil desde el 1° de enero de 2026 será más cara, producto de la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Desde el sector estacionero confirmaron la suba aunque aún resta conocer el porcentaje dispuesto por el gobierno nacional.

Cable, telefonía y streaming

Como en todo el país, los usuarios de Mar del Plata sufrirán en la boleta de los servicios de cable y telefonía, reajustes de entre 3% y 4,5%, según la empresa y el tipo de servicio contratado.

En tanto, en el streaming se avizoran varios cambios: analistas del mercado audiovisual sugieren que las principales plataformas subirán sus tarifas, en un promedio de un dólar mensual, aunque por momentos una sola ya anunció esa suba a sus usuarios: se trata de Paramount+, que comunicó en su último informe de ganancias que incrementará sus precios en Estados Unidos a partir del 15 de enero de 2026.

El plan con publicidad pasará de 7,99 a 8,99 dólares mensuales (9.85 euros), mientras que el plan Premium sin anuncios subirá de 12,99 a 13,99 dólares (14.85 euros).

HBO Max, Disney+ y Apple TV+ ya confirmaron incrementos en los últimos meses y están vigentes, sin novedades por lo pronto. Mientras que otras compañías como Spotify, Netflix y Amazon Prime Video evalúan ajustes. En el caso de Netflix, el gigante del streaming no descartó nuevas tarifas tras la compra de Warner Bros.