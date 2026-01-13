La inflación se aceleró en diciembre por quinto mes consecutivo y acumuló una suba del 31,5% en 2025

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló este martes por la tarde que la inflación de diciembre fue del 2,8% y así el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 31,5% a lo largo del 2025, 86 puntos porcentuales por debajo del 117,8% que hubo en 2024.

El dato de la medición, que se conoció pasadas las 16, se ubicó levemente por arriba del 2,5% relevado en noviembre del año pasado. Así, la inflación se aceleró por quinto mes consecutivo y el Gobierno que dirige Javier Milei no logra retomar la senda bajista desde el 1,5% que marcó mayo.

La medición del último mes del año es la más alta desde abril, mes en el que arrojó un 2,8% tras la salida del cepo y los cambios en la política cambiaria.

Se trata del nivel más bajo desde 2017 y los analistas prevén que la suba de precios continúe su proceso de desaceleración en 2026, aunque a un ritmo más lento.

La inflación de diciembre

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

En la región Pampeana, el conglomerado que incluye a General Pueyrredon, los precios mostraron un comportamiento más agresivo y subieron un 2,9%.