Cuatro frutas de las más elegidas subieron por las nubes: la lista de precios
Las verduras y hortalizas no quedaron atrás, según un informe nacional. Todas las subas y qué pasa en los supermercados.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un nuevo informe del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) encendió las alarmas: los precios de las cuatro frutas más comercializadas (banana, limón, manzana y naranja) subieron en promedio 11,4% durante noviembre, un salto que aportaría un alza del 0,2% en el rubro Frutas del IPC.
En paralelo, el segmento de Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL) también registró incrementos, aunque más moderados: 3,7% intermensual, lo que se traduciría en una suba del 0,1% en la división Alimentos y Bebidas del IPC.
Qué pasó en el Mercado Central
Hortalizas: aumentos generalizados, excepto el tomate
En noviembre, de las seis especies más vendidas en el MCBA, solo el tomate bajó (-29,2%).
El resto mostró saltos marcados:
Cebolla: +37,5%
Lechuga: +24,4%
Papa: +21,1%
Zapallo: +19%
Batata: +13,5%
El informe explica que la alta volatilidad del mercado de cebolla —por menor oferta local y la entrada de lotes importados desde Brasil— fue clave para los aumentos.
A nivel interanual, el segmento VTL marcó una caída de 5,5%, aunque con fuertes disparidades:
Tomate: +101,7% acumulado anual
Cebolla: +80,2% interanual
Frutas: noviembre vino con subas fuertes
Dentro del segmento frutas, la única baja fue:
Banana: -1,4%
Los aumentos fueron significativos en:
Manzana: +25%
Naranja: +18,2%
Limón: +6,9%
La variación interanual del segmento fue del 31,9%, con la banana encabezando la suba acumulada (+50,3%), mientras que el limón quedó levemente por debajo de cero en el año (-2,1%).
El salto de la manzana respondió a mayor demanda de productos de mejor calidad y a los costos de conservación, según detalla el informe.
¿Y en los supermercados?
Mientras el MCBA mostró subas, en supermercados ocurrió lo contrario:
los precios de las seis hortalizas más consumidas bajaron 13,9% en promedio respecto de octubre.
Las bajas más fuertes:
Tomate: -49,8%
Lechuga: -21%
Pero otros productos subieron con fuerza:
Zapallo: +72,9%
Batata: +22,9%
Papa: +15,3%
Cebolla: +14,4%
La brecha de precios entre el MCBA y supermercados cayó 34,7 puntos y se ubicó en 85,7%.
El tomate fue la hortaliza con mayor dispersión entre cadenas: 100,1% de diferencia, con Jumbo como el precio más alto y COTO como el más barato.
Leé también
Temas
Lo más
leído