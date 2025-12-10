Cuatro frutas de las más elegidas subieron por las nubes: la lista de precios

Un nuevo informe del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) encendió las alarmas: los precios de las cuatro frutas más comercializadas (banana, limón, manzana y naranja) subieron en promedio 11,4% durante noviembre, un salto que aportaría un alza del 0,2% en el rubro Frutas del IPC.

En paralelo, el segmento de Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL) también registró incrementos, aunque más moderados: 3,7% intermensual, lo que se traduciría en una suba del 0,1% en la división Alimentos y Bebidas del IPC.

Qué pasó en el Mercado Central

Hortalizas: aumentos generalizados, excepto el tomate

En noviembre, de las seis especies más vendidas en el MCBA, solo el tomate bajó (-29,2%).

El resto mostró saltos marcados:

Cebolla: +37,5%

Lechuga: +24,4%

Papa: +21,1%

Zapallo: +19%

Batata: +13,5%

El informe explica que la alta volatilidad del mercado de cebolla —por menor oferta local y la entrada de lotes importados desde Brasil— fue clave para los aumentos.

Supermercados y mercados frutihortícolas registraron subas. Foto: archivo 0223.

A nivel interanual, el segmento VTL marcó una caída de 5,5%, aunque con fuertes disparidades:

Tomate: +101,7% acumulado anual

Cebolla: +80,2% interanual

Frutas: noviembre vino con subas fuertes

Dentro del segmento frutas, la única baja fue:

Banana: -1,4%

Los aumentos fueron significativos en:

Manzana: +25%

Naranja: +18,2%

Limón: +6,9%

La variación interanual del segmento fue del 31,9%, con la banana encabezando la suba acumulada (+50,3%), mientras que el limón quedó levemente por debajo de cero en el año (-2,1%).

El salto de la manzana respondió a mayor demanda de productos de mejor calidad y a los costos de conservación, según detalla el informe.

¿Y en los supermercados?

Mientras el MCBA mostró subas, en supermercados ocurrió lo contrario:

los precios de las seis hortalizas más consumidas bajaron 13,9% en promedio respecto de octubre.

Las bajas más fuertes:

Tomate: -49,8%

Lechuga: -21%

Pero otros productos subieron con fuerza:

Zapallo: +72,9%

Batata: +22,9%

Papa: +15,3%

Cebolla: +14,4%

La brecha de precios entre el MCBA y supermercados cayó 34,7 puntos y se ubicó en 85,7%.

El tomate fue la hortaliza con mayor dispersión entre cadenas: 100,1% de diferencia, con Jumbo como el precio más alto y COTO como el más barato.