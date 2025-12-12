Volvió en forma de souvenir: una marplatense recreó el "arbolito de Arroyo" y se volvió viral

El árbol austero generó polémica en todo el país y quedó en el ranking de "los peores dies del país"

Hace nueve años, Mar del Plata estuvo en el ojo de todo el país, no por la apertura de la temporada ni por las altas temperaturas, sino por el armado de un particular arbolito de Navidad que pretendía ser "Austero" y terminó siendo el meme del año. Ahora, una influencer de la ciudad decidió emularlo y tenerlo hasta el 6 de enero en tamaño "pocket" en una esquina de su vivienda.

Para realizar la réplica, la joven utilizó varillas de fibrofacil, un aro de madera, polipropileno verde y pelotas de plástico rojas y blancas. En un reel mostró el paso a paso del armado que fue intercalando con las tapas de los diarios de la época que, sin dar crédito de lo que acontecía tildaban de "grotesco" al árbol.

Historia del árbol fallido

El 8 de diciembre de 2016, el gobierno de Carlos Arroyo inauguraba la temporada con la tradicional Bendición de las aguas en Punta Iglesia y, siguiendo con la tradición de su predecesor de emplazar un árbol reciclable, apostó por disponer dentro de la fuente de Diagonal Alberdi y La Costa un "Árbol austero" de lona y balones plásticos pegados.

Rápidamente, la imagen se viralizó, Arroyo y su arbolito "se volvieron meme" y Mar del Plata quedó ridiculizada en los medios nacionales que como mínimo clasificaron de "grotesco" el emblema navideño.

La obra en cuestión había sido realizada por personal del Ente de Servicios Urbanos. "El mal gusto de una falsa austeridad quedó en evidencia al contemplar con gesto fruncido aquella exótica estructura cónica de hierro recubierta por una especie de media sombra verde con curiosos adornos de color blanco y rojo", escribían.

Los memes fueron inmediatos: desde comparaciones con cohetes espaciales hasta bonetes de cumpleaños del mismísimo Carlos Arroyo, los internautas más creativos se hicieron un festín.

Un día más tarde, el arbolito polémico fue retirado de la Plaza. "El arbolito de navidad no aguantó las numerosas críticas y fue sacado por el Municipio", tituló este medio junto a un video que mostraba como era desmantelado.