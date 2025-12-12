Paseo renovado y cortes de tránsito para la inauguración de la temporada

Si bien la temporada teatral de Mar del Plata comenzó este 8 de diciembre, la ciudad no habia tenido aún su inauguración formal del periodo estival 2025/2026 y, desde el Municipio indicaron que será este lunes a las diez de la mañana uando se realce la tradicinal ceremonia de "Bendición de las Aguas".

Este año, el lugar elegido es la Escalera Imperial, recientemente puesta en valor, y ubicada en el Paseo Las Toscas, a diferencia de años anteriores en los que la temporada abría en Punta Iglesia.

El acto contará con la presencia de distintas autoridades, la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata y la Guardia Nacional del Mar.

corte de tránsito en la bajada al Torreón del Monje.

Debido a esta ceremonia, desde horas de la mañana del lunes, habrá un