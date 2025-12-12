El descuento en carnicerías de Cuenta DNI clave para las fiestas

Este mes habrá una promo exclusiva en carnicerías, pescaderías y granjas.

Con la llegada de las fiestas y en un contexto de precios elevados en los alimentos, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, lanzó una promoción especial que permite ahorrar en uno de los rubros más buscados para las mesas de fin de año.

La iniciativa estará vigente el sábado 20 de diciembre y contempla un 35% de descuento en compras realizadas en carnicerías, granjas, pollajerías y pescaderías adheridas.

Nuevo tope de reintegro

Uno de los puntos destacados de la promoción es que cuenta con un nuevo tope de reintegro de $7.000 por persona, lo que representa una mejora respecto de beneficios anteriores y amplía el margen de ahorro en productos clave como carne vacuna, pollo y pescado.

Según precisaron desde la entidad bancaria, el tope se alcanza con consumos cercanos a los $20.000, aunque el monto final dependerá del valor de cada compra.

Cómo acceder al descuento

Para obtener el beneficio, los pagos deben realizarse exclusivamente a través de la aplicación Cuenta DNI, ya sea mediante código QR o Clave DNI. Como en cada promoción, es fundamental verificar previamente que el comercio esté adherido al programa.

El reintegro se acredita en la cuenta del usuario dentro de los plazos habituales establecidos por el Banco Provincia.

Esta acción forma parte del esquema de beneficios que Cuenta DNI ofrece durante diciembre, con el objetivo de aliviar el gasto de las familias en la previa de Navidad y Año Nuevo, especialmente en productos esenciales para las celebraciones.

Un dato a tener en cuenta es que, en los hogares donde hay más de un usuario de la aplicación, las compras pueden organizarse por persona para maximizar el reintegro total disponible.