"Descuentos en cuotas con Cuenta DNI": de qué se trata la iniciativa para impulsar el turismo en Mar del Plata

Buscan un crecimiento en la alfuencia turística de cara al invierno en Mar del Plata.

Luego de la reunión entre el gobernador Axel Kicillof, su Gabinete y diferentes sectores turísticos en Mar del Plata, el vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata, Eduardo Palena, brindó detalles de la propuesta realizada para impulsar descuentos al estilo del Previaje.

En principio, acerca del encuentro llevado a cabo el viernes pasado en la ciudad, consideró en diálogo con Extra, la radio de 0223, que fue "positiva" porque estuvo presente el mandatario y les dio "la palabra" para "informar las problemáticas del sector".

Además, entendiendo que se trata de "un momento bastante crítico" del país y estamos cada vez más cerca de ingresar al invierno les pareció que, "en vez de hacer catarsis, era más productivo buscar alguna promoción para que la ciudad sea elegida por todos los turistas", según aclaró.

Entonces, el empresario expresó que "en ese contexto salió el tema del Previaje", que en realidad "va a ser una promoción" mediante la que empresarios absorverán los costos y ofrecerán "descuentos en cuotas" a partir de la ayuda del Gobierno provincial con "la difusión y posibilidad de que se pueda pagar con la Cuenta Dni de Banco Provincia".

"Buscamos algo para potenciar el invierno y la idea es un trabajo público privado para fomentar el destino de la provincia", indicó acerca de la iniciativa que había sido presentada en oportunidades anteriores a las autoridades bonaerenses, aunque en ese momento quedó sin responder. En cambio, según su perspectiva, "esta vez tomaron nota y les interesó".