Cuenta DNI: cómo aprovechar los beneficios de la billetera virtual este fin de semana
Cuáles son los beneficios que trae este primer fin de semana de marzo la billetera virtual del Banco Provincia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Para el tercer mes del año, Cuenta DNI trae nuevos descuentos y beneficios para aprovechar el ahorro que brinda la billetera virtual, con promociones durante la semana y opciones en gastronomía y ferias para el fin de semana.
Durante la semana se extienden descuentos exclusivos en comercios como carnicerías, supermercados, librerías, ferias y comercios de cercanía, con topes semanales que se renuevan cada semana.
Para este sábado y domingo de marzo se mantienen los descuentos de hasta un 25% en gastronomía, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y por semana. Mientras que todos los días está el descuento en ferias y mercados bonaerenses, con hasta 40% de descuento y un tope de reintegro semanal e individual de $6.000.
La entidad recordó que los beneficios no aplicarán a usuarios que tengan alguna deuda o pagos atrasados con el Banco Provincia y advirtió que las promociones son válidas únicamente a través de Cuenta DNI, pagando con QR o Clave DNI.
