Cuenta DNI: cómo aprovechar los beneficios de la billetera virtual este fin de semana

Para el tercer mes del año, Cuenta DNI trae nuevos descuentos y beneficios para aprovechar el ahorro que brinda la billetera virtual, con promociones durante la semana y opciones en gastronomía y ferias para el fin de semana.

Durante la semana se extienden descuentos exclusivos en comercios como carnicerías, supermercados, librerías, ferias y comercios de cercanía, con topes semanales que se renuevan cada semana.

Para este sábado y domingo de marzo se mantienen los descuentos de hasta un 25% en gastronomía, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y por semana. Mientras que todos los días está el descuento en ferias y mercados bonaerenses, con hasta 40% de descuento y un tope de reintegro semanal e individual de $6.000.

La entidad recordó que los beneficios no aplicarán a usuarios que tengan alguna deuda o pagos atrasados con el Banco Provincia y advirtió que las promociones son válidas únicamente a través de Cuenta DNI, pagando con QR o Clave DNI.