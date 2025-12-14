"Lo amé con toda mi alma": Araceli González destapó entre lágrimas su interna con Adrián Suar

Araceli González vivió un momento de profunda emoción en "La Noche de Mirtha" cuando la Chiqui le preguntó por su falta de vínculo con Adrián Suar, su expareja y padre de su hijo Tomás. Visiblemente movilizada, la actriz rompió en llanto y realizó un descargo sincero, luego de su regreso a los medios y de ser señalada por no haber soltado ese capítulo de su vida.

“No me llevo. Pero no por una elección mía”, expresó la intérprete con firmeza, y aclaró que “hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan”. En ese sentido, comparó la situación con su primer matrimonio y remarcó que, aunque algunos vínculos logran recomponerse con el tiempo, “a veces no se puede”, por más voluntad que exista.

"Yo creo que fui la no elegida"

La artista también hizo referencia al poder y al entorno que rodea al ex dueño de Polka dentro de la televisión. “Es un hombre muy poderoso y a veces te rodea muchísima gente, no siempre es todo bueno”, explicó. Y añadió con tristeza: “Es difícil dosificar con quién te quedás y con quién no, y yo creo que fui la no elegida”. Por supuesto, dejó en claro el dolor que aún le genera esa distancia.

A pesar de todo, la ex "Mujeres Asesinas" destacó el respeto que siente por el padre de su hijo y valoró su trayectoria profesional. “Es un hombre muy talentoso que cambió la televisión argentina”, aseguró, y contó que siempre intenta transmitirle a Toto la parte luminosa de esa historia. Ya quebrada, cerró con una reflexión íntima: “Yo solté, trabajé mucho soltar. Amé con toda mi alma y tuve que soltar”, y destacó su presente junto a Fabián Mazzei, a quien definió como su gran sostén actual.