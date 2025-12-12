Por la salud de Brandoni se bajó su obra teatral en Mar del Plata: cuál llega en su lugar

En las últimas horas hubo un cambio de último momento en la cartelera teatral de esta temporada en Mar del Plata. Por motivos de salud, la obra de teatro que protagonizaba Luis Brandoni junto a Soledad Sylveira "¿Quién es quién?" debió postergar su desembarco en la ciudad. El actor seguirá la indicación médica de continuar un tratamiento vitamínico que le exige mantenerse cerca de su casa.

Al enterarse de la situación, los actores Gerardo Romano y Ana María Picchio, que protagonizan la comedia “El Secreto” dirigida por Manuel González Gil, ofrecieron su lugar en el Multitabaris porteño para que Brandoni y Silveyra puedan seguir trabajando en la Ciudad de Buenos Aires.

Pero Romano y Picchio no se quedarán sin temporada. Por el contrario, traerán “El Secreto” a Mar del Plata: un gesto de solidaridad con Brandoni, que ahora le permitirá a los marplatenses y turistas disfrutar de otra obra excepcional.

La ciudad suma una obra de primer nivel, por una muestra de compañerismo que debería llevarse los mismos aplausos.