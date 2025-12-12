La temporada final de "Cien años de soledad" ya tiene fecha de estreno

La segunda temporada narra el final de Aureliano Buendía, la llegada del tren y la continuidad del linaje de José Arcadio

Hace exactamente un año Netflix lanzó la primera parte de la serie "Cien años de soledad", compuesta por ocho episodios, que despertaron una amplia discusión entre lectores, críticos y nuevos espectadores. Con la historia aún inconclusa, la expectativa por conocer el destino final de Macondo se mantuvo intacta hasta este jueves, cuando se reveló la fecha de estreno junto a la primera imagen promocional de la nueva temporada.

Desde la producción aseguran que esta segunda entrega mantendrá el mismo rigor narrativo, ambición estética y profundo respeto por la novela, publicada originalmente en 1967.

Tal como se anticipaba, Netflix confirmó que esta nueva tanda de episodios será también la última, cerrando de manera definitiva el arco narrativo de la familia Buendía. La decisión responde a una planificación creativa que busca preservar la densidad y el espíritu de la obra original, evitando extender artificialmente la historia. La dirección vuelve a estar en manos de Laura Mora y Carlos Moreno, lo que garantiza continuidad artística y coherencia visual con la primera temporada.

Uno de los sellos más destacados del proyecto se mantiene intacto: la serie continuará siendo filmada íntegramente en Colombia, reforzando el vínculo territorial, cultural y simbólico con el universo creado por García Márquez. A esto se suma la colaboración directa con la familia del autor, un respaldo clave que ha otorgado legitimidad y cuidado literario a la adaptación.

La nueva temporada de "Cien Años de Soledad" se adentrará en una etapa crucial de la historia de Macondo: Tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, la paz no llegará al pueblo. Los conservadores, temerosos del poder del coronel Aureliano Buendía, planearán un atentado que, de manera inesperada, llevará a Macondo a Fernanda del Carpio. Su matrimonio con Aureliano Segundo marcará un nuevo ciclo para la familia y para Úrsula Iguarán, quien verá nacer a sus primeros descendientes legítimos.

En paralelo, José Arcadio Segundo se sumergirá en los manuscritos de su antepasado, haciendo posible el sueño de conectar a Macondo con el mundo. La llegada del tren y de la compañía bananera desatará fuerzas irreversibles que precipitarán la ruina del pueblo.

Con su estreno fijado para agosto de 2026, la segunda temporada de "Cien años de soledad" se perfila como uno de los grandes eventos televisivos del año y el cierre definitivo de una adaptación que buscó, desde el inicio, honrar uno de los libros más influyentes de la literatura universal.