En una brutal pelea, desfiguraron a un joven tras un partido: el equipo se llama "Siempre sinvergüenzas"

Lunes, día feriado que completaba cuatro fechas de descanso en una soleada Mar del Plata, y para culminar el fin de semana largo Blas fue a practicar el deporte que ama. El torneo de fútbol que juega el joven de 18 años en una cancha de la Avenida Libertad enfrentaba a su equipo con "Siempre sinvergüenzas", pero luego de una falta sobre el costado de la cancha se desató una peligrosa gresca.

El inicio de la pelea en la cancha.

"Le tengo que agradecer a los chicos que lo ayudaron para que estas bestias no lo maten: fue brutalmente atacado", le dijo Natalia, la madre de Blas, a 0223. Ella presentó la denuncia en la comisaría cuarta y explicó que el equipo agresor "tiene antecedentes y restricciones en otras dos canchas por estos motivos".

La madre de Blas le agradeció a los dueños del gimnasio de la Avenida Libertad, ya que se pusieron a disposición y le compartieron el video que grabó la cámara de seguridad. Además, inhabilitaron a los "Siempre sinvergüenzas" para lo que resta del campeonato.

Blas terminó lastimado en la cara: le cocieron el labio y tiene golpes en la cabeza.

En cuanto al estado de salud de Blas, se recupera favorablemente luego de los tres puntos de sutura que le hicieron en el labio y las contusiones en la cabeza que requirieron primeros auxilios. Pudo haber sido peor, sin embargo la violencia otra vez copó la escena en un torneo comercial de fútbol.