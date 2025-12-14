Tillous repudió las SAD en el fútbol argentino: “Lo que está en juego son dos modelos distintos"

En línea con otras instituciones, el presidente del Club Atlético Aldosivi, Hernán Tillous, se sumó al rechazo contra las sociedades anónimas deportivas (SAD) y respaldó la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio del clima de tensión que atraviesa el fútbol argentino.

En diálogo con 0223, Tillous felicitó a Estudiantes de La Plata por el título obtenido y defendió el actual formato de los torneos locales. “Vimos una gran final, un gran evento deportivo. Es un formato muy atractivo en el que todos jugamos por algo: salir campeón, clasificar a una copa o pelear por no descender”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el sistema “motiva a que cada hincha sienta que su club se juega algo” y consideró que “no molesta tanto el formato de los torneos, sino los equipos que los componen”.

Respaldo a Tapia y rechazo a las SAD

Tillous fue contundente al referirse a la gestión de Tapia y al debate por las sociedades anónimas deportivas. “Lo que está en juego son dos modelos de ver el fútbol. La AFA que recibió Chiqui Tapia no es la misma que tenemos hoy. Es una gestión sumamente exitosa, tanto desde lo económico como desde lo deportivo”, afirmó.

Además, defendió el mecanismo de elección del presidente de la AFA: “La elección es democrática, gana por mayoría y no hay nada que cuestionar ahí. No puede ser que cuando no se está de acuerdo con algo se ponga en duda una gestión que demostró ser exitosa”.

El presidente de la AFA de visita en el predio de Aldosivi.

En la misma línea, reivindicó el modelo social de los clubes argentinos. “Estoy totalmente convencido de que el club tiene que ser de los socios. Con nuestra cultura, no hay contralor más grande que la masa societaria. A los clubes no los hacen grandes los títulos, sino los socios; por eso los clubes más grandes son los que tienen más socios”, subrayó.

“No ganan siempre los equipos del poder”

El dirigente de Aldosivi también respondió a quienes sostienen que los campeonatos favorecen a determinados clubes. “Para los que dicen que ganan los equipos del poder: hoy fue Estudiantes, el torneo pasado fue Platense; en la Primera Nacional fuimos nosotros y este año le tocó a Gimnasia de Mendoza. No podemos sospechar de todos cuando los resultados no se dan”, expresó.

Consultado sobre el funcionamiento interno de la AFA, Tillous remarcó que “cualquiera tiene derecho a pedir la palabra y hablar”, descartando cuestionamientos sobre falta de debate o participación.

Respecto a los allanamientos de los últimos días, sostuvo que “a la Justicia hay que dejarla trabajar”, pero relativizó su alcance: “Estuvieron muchas horas y solo se llevaron tres carpetas y algo de documentación personal. Hubo un poco de show”. "Hay una intención de otro sector de cambiar el sistema del futbol y de una privatización de los clubes", sintetizó al finalizar.

Con estas definiciones, el presidente de Aldosivi se alineó con otros dirigentes del fútbol argentino que en las últimas semanas salieron a respaldar a Tapia y a defender el modelo histórico de clubes gestionados por sus socios.