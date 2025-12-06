¿Héroe, villano o mito? La impactante verdad detrás del jugador psicópata más temido de Inglaterra

En el fútbol inglés hay personajes que quedan grabados a fuego en la memoria colectiva, y Vinnie Jones es uno de ellos. Conocido dentro del campo como “el psicópata” por su estilo brutal y sin concesiones, el mediocampista se ganó una fama que trascendió cualquier análisis táctico. Pero su figura no quedó anclada al césped: años después, también se convertiría en un rostro habitual del cine de acción en Hollywood.

Vinnie Jones es uno de esos personajes que nunca pasan desapercibidos. En la cancha se hizo famoso por su estilo agresivo, siendo pieza clave en diferentes clubes del fútbol inglés. Sin embargo, su historia trascendió el campo de juego, ya que tras su retiro se metió de lleno en la industria cinematográfica, llevando su personalidad imponente a la pantalla grande. Campeón de la FA Cup, Jones vistió los colores de Wimbledon, Leeds United, Sheffield United y Chelsea.

Dentro de los múltiples récords que dejó, hay uno imposible de olvidar: es el futbolista con la expulsión más rápida en la historia de la Premier League, viendo la roja a los tres segundos de iniciado un partido. Un registro que, con su estilo de juego, parecía casi natural.

Su ascenso comenzó en Wimbledon, donde pasó de jugador desconocido a emblema del legendario Crazy Gang. Allí se consolidó como un mediocampista todoterreno y protagonista de la mítica consagración en la FA Cup de 1988, el título más prestigioso de su carrera. Tras ese impacto mediático, su nombre empezó a circular en los equipos importantes de Inglaterra, lo que lo llevó a un recorrido que incluyó etapas en Leeds, Sheffield United y Chelsea. A fines de los 90 decidió volver a Wimbledon para cerrar su ciclo futbolístico en 1999.

A partir de allí, Jones encontró un segundo aire en la actuación. Su imagen ruda lo convirtió en un actor ideal para películas de acción y comedia británica, participando en producciones que lo llevaron desde Londres hasta Hollywood. Con el paso del tiempo eligió bajar revoluciones y dedicarse a una vida más tranquila en el campo. Ese costado menos conocido se puede ver hoy en “Vinnie in the Country”, la serie de Discovery+ en la que muestra su día a día lejos de los flashes y del vértigo competitivo.

De futbolista temido a actor reconocido, y de allí a una vida rural, Vinnie Jones construyó una historia que difícilmente pueda replicarse. Un verdadero personaje del deporte y el espectáculo, marcado por un apodo que nació en la cancha, pero que nunca definió del todo la complejidad de su recorrido.