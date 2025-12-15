Nace el “Boti marplatense”: aprueban la creación de un chat bot municipal para centralizar la atención a vecinos
La herramienta se asemeja a la implementada desde 2019 en Caba. “Fomenta la inclusión digital que estamos viviendo en esta era”, destacó Ariel Ciano.
El Concejo Deliberante sancionó en su última sesión una ordenanza que crea el Chat Bot Municipal, una nueva herramienta digital destinada a unificar y agilizar la comunicación entre los vecinos y el Municipio. La iniciativa apunta a modernizar los canales de atención y facilitar el acceso a información, trámites y servicios públicos a través de plataformas de uso cotidiano, como WhatsApp.
El proyecto impulsado por el exconcejal Ariel Ciano (Frente Renovador) tiene como antecedente un expediente iniciado en 2022, inspirado en la experiencia de Boti en Caba y que fue impulsado con el objetivo de dar respuesta a una realidad cada vez más evidente: la multiplicidad de vías de contacto municipales -páginas web, líneas telefónicas, redes sociales y números de WhatsApp de distintas áreas- que muchas veces dificulta a los vecinos encontrar información clara y rápida.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad y al respecto, Ciano remarcó que “un Chat Bot es la posibilidad de tener una herramienta digital para que cada vecino se pueda comunicar con el Municipio y obtenga respuestas rápidamente. Fomenta la inclusión digital que estamos vivienda en esta era”.
Con la ordenanza sancionada, el Municipio contará con un sistema de comunicación interactivo que funcionará de manera permanente, las 24 horas del día, mediante respuestas automáticas. El Chat Bot centralizará en una sola plataforma los datos de las distintas secretarías, entes y dependencias municipales, permitiendo realizar consultas, conocer servicios disponibles y acceder a información actualizada sin necesidad de concurrir de forma presencial.
En una primera etapa, el bot ofrecerá un menú de temáticas que incluirá reclamos habituales -como alumbrado, residuos o arbolado-, trámites vinculados a licencias de conducir, información sobre cortes de calles por obras, datos de áreas de gobierno y entes municipales, servicios de salud, políticas de género y diversidad, alertas meteorológicas, agenda cultural y teléfonos útiles de emergencia, entre otros.
La ordenanza también autoriza al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios de cooperación con entidades públicas y privadas con sede en el partido de General Pueyrredon, incluidas universidades nacionales, para el desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema. La autoridad de aplicación será la Dirección de Modernización e Información Estratégica, a través de la Subsecretaría de Modernización, quien tendrá a cargo la aplicación y reglamentación del sistema.
Además de mejorar la atención al público, el Chat Bot permitirá sistematizar las consultas más frecuentes, generando información estadística que podrá servir como insumo para la planificación y mejora de las políticas públicas. La norma faculta al Ejecutivo a ampliar progresivamente el menú de opciones, incorporando nuevas áreas y servicios a medida que el sistema se consolide.
La puesta en marcha de esta herramienta representa un paso más en el proceso de digitalización del Estado municipal y busca acercar la gestión a los vecinos, utilizando tecnologías ya incorporadas en la vida cotidiana para simplificar el vínculo con la administración pública.
