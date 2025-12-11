Más cambios en el Concejo Deliberante: vuelve Baragiola y Romero se va al Congreso

El Concejo Deliberante sigue definiendo su nueva fisonomía en medio de movimientos dentro del interbloque oficialista compuesto por el Pro, La Libertad Avanza y la UCR. Este jueves se sumó una nueva y doble novedad: la salida de la radical Marianela Romero y el regreso de Vilma Baragiola, hasta ahora secretaria de Desarrollo Social.

La expresidenta del bloque presentó este mediodía un pedido de licencia para “asumir nuevas responsabilidades en otro ámbito legislativo”. Según supo 0223, la abogada pasará a integrar el equipo de asesores del senador nacional marplatense Maximiliano Abad.

En términos prácticos, el cupo de Romero será ocupado por Vilma Baragiola, quien tenía vigencia una licencia como concejala desde el momento en que continuó como secretaria de Desarrollo Social, en diciembre de 2023. En términos formales, la licencia de Romero será suplida por Ricardo Liceaga Viñas, quien estos dos años fue el reemplazante de Baragiola.

Marianela Romero licencia la concejalía para mudarse al Congreso de la Nación.

En el marco de la renovación del Concejo, el armado oficialista viene atravesando diversas modificaciones. Por un lado, en las últimas horas se confirmó que la exdirectora general de la Secretaría Privada, Liliana Piccolo, será la reemplazante de Agustín Neme, quien asumió de manera interina la intendencia. Ese lugar le correspondía a Mónica Lence, quien finalizó su mandato como presidenta del Consejo Escolar pero rechazó ocupar la banca por motivos personales.

El bloque del Pro está integrado por cinco concejales: Fernando Muro, Florencia Ranellucci, Marcelo Cardoso, Julián Bussetti y Liliana Piccolo. Se espera que en las próximas horas Neme designe a los reemplazantes de Muro y Cardoso, quienes dejaron sus cargos de secretario de Producción y subsecretario de Inspección General, respectivamente, además del caso ya mencionado de Piccolo.

La UCR, en tanto, suma cuatro concejales: Vilma Baragiola, Ricardo Liceaga Viñas, Ariel Bordaisco y Gabriela Azcoitía.

El bloque de La Libertad Avanza cuenta también con cuatro ediles: Rolando Demaio, Noelia Álvarez Ríos, Vanesa Benavidez y Emiliano Recalt, recientemente designado presidente del cuerpo. El interbloque oficialista se completa con la banca 14, que ocupa Guido García, único integrante de la Coalición Cívica.