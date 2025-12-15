Ruta 63: cayó un hombre con orden de captura por una causa de abuso sexual

El sujeto detenido en ruta 63 por la policía vial bonaerense buscado por abuso sexual.

Un operativo de control de tránsito llevado adelante por personal del departamento de seguridad vial de la policía bonaerense en el destacamento de General Conesa culminó con la detención de un hombre que registraba un pedido de captura activa por una causa de abuso sexual.

El procedimiento se concretó en la ruta provincial 63, a la altura del kilómetro 29,5, mano ascendente, en el marco de una orden de servicio vigente.

Allí, los efectivos identificaron a un ciudadano de 28 años, de nacionalidad paraguaya, domiciliado en el barrio porteño de Caballito, sobre quien pesaba una orden judicial por encontrarse en situación de rebeldía.

Según se informó oficialmente, la medida había sido dispuesta en el marco de una causa por abuso sexual, con intervención del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de la Nación, con fecha de requerimiento del 18 de septiembre de 2021.

Tras confirmar la vigencia de la orden de captura, el magistrado interviniente dispuso las diligencias de rigor y la inmediata detención del imputado, solicitándose además cupo para su alojamiento en una dependencia habilitada.

La actuación quedó a cargo del destacamento vial al mando del comisario mayor Carlos Fiscella, en una intervención que volvió a poner de relieve la importancia de los controles preventivos en los corredores viales de la región.