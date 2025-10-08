Concluyen las obras de mejora y repavimentación de la ruta provincial 63

La ruta 63 une las rutas 2 y 11 y es clave para el movimiento hacia y desde la costa atlántica bonaerense.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios bonaerense finalizó las obras de pavimentación y mejoras en casi 30 km de la ruta provincial 63, entre Dolores y Tordillo.

Los trabajos incluyeron la repavimentación con mezcla asfáltica del tramo comprendido entre los kilómetros 29,5 y 18 (sentido a CABA) y entre los kilómetros 10 y 29 (sentido a la costa atlántica), así como también, tareas de bacheo profundo y señalización horizontal.

El ministro Gabriel Katopodis, junto al presidente de Aubasa, José Arteaga; el intendente de Tordillo, Héctor Olivera, y de Dolores, Juan Pablo García, recorrieron las nuevas obras.

Katopodis saluda a uno de los operarios en ruta 63.

La ruta 63 es el principal enlace entre la autovía 2 y la ruta provincial 11, lo que la convierte en un tramo clave del denominada Sistema Vial Integrado del Atlántico y una vía esencial para quienes viajan hacia las localidades de la costa atlántica bonaerense.

Al respecto de la inversión, Katopodis aseguró: “Estamos apostando muy fuerte al turismo y a que todo el circuito de la costa atlántica tenga rutas más seguras para el desarrollo de esta temporada. Por eso, el ensanche en la ruta provincial 11 entre Gesell y Mar Chiquita, la repavimentación integral de toda la ruta 2 y estos casi 30 km repavimentados en la ruta 63, entre Dolores y Esquina de Crotto”.

Y continuó: “Esto es el Estado de la Provincia de Buenos Aires, el trabajo serio de Aubasa y el ministerio para mantener las rutas en condiciones y tener la infraestructura que todos nos merecemos”.

Las nuevas obras en este tramo beneficiarán la circulación en toda la ruta, acortando los tiempos de viaje y mejorando la seguridad vial de quienes por allí viajan. Asimismo, beneficiará la conectividad entre los municipios de Tordillo y Dolores, lo que a su vez potencia el circuito económico y productivo de la zona.