"¡El Dibu!": la gigantografía del arquero campeón del mundo y una atajada viral en TikTok

Emiliano “Dibu” Martínez sumó una nueva atajada a su repertorio, aunque de una manera totalmente inesperada: esta vez no fue sobre el verde césped, sino en la Plazoleta Astor Piazzolla de su Mar del Plata natal, donde dos jóvenes se divirtieron pateándole penales a la gigantografía que recrea la icónica atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022.

"¡Uh, tapó el Dibu!", gritó sorprendido el ejecutor del "penal" ante la respuesta del arquero campeón del mundo —o por lo menos de su figura—. El video de TikTok que no tardó en sumar miles de 'me gusta' y más de 200 comentarios llenos de humor. "Viven en un country", reprochaban los usuarios en referencia a un histórico video.

Al igual que al delantero francés, el guardameta del Aston Villa le dijo 'no' al primer remate del joven retador sobre la gigantografía que ya se convirtió en una parada obligatoria para los turistas que visitan Mar del Plata.

¡Pero eso no fue todo!: otros muchachos que pasaban por la zona notaron el juego que proponían los protagonistas del video y los desafiaron a una tanda de penales improvisada con el arquero marplatense como obstáculo... y, como si de un Mundial o Copa América se tratase, siguió sumando atajadas.

En definitiva, todos pasaron un buen momento con "el Dibu" —hágase énfasis en el entrecomillado— y, además, se hicieron virales en redes sociales. Ahora, tanto los fanáticos del arquero argentino como los marplatenses imploran que se siga cuidando el homenaje ubicado en Corrientes y Diagonal Alberdi.