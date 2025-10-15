"Qué lindo es Mar del Plata": mirá al Youtuber español enamorado de la ciudad

Un reconocido youtuber que es encontrado en redes sociales como @cg.panthher está de visita en Mar del Plata y sorprendió a sus seguidores con un video en el que destacó las principales virtudes de la ciudad.

El creador de contenido, que se define como “espargento” —nacido en España pero enamorado de la Argentina—, enumeró los atractivos locales y aseguró que la ciudad “perfectamente podría ser una provincia”, por su tamaño y cantidad de habitantes.

“Mar del Plata lo tiene todo: los alfajores más famosos del mundo, Havanna; la cerveza artesanal Antares; las churrerías Manolo; los helados Lucciano’s. Famosa por su turismo, sus playas, sus restaurantes, teatros, museos y boliches. El lugar perfecto”, expresó en el video.

También destacó a los deportistas que nacieron en la ciudad, como “el Dibu Martínez, Christian Ledesma y Guillermo Vilas”, y mencionó al Club Aldosivi, “con sus colores inconfundibles y su tiburón”.

“Podés encontrar hasta lobos marinos en libertad. Sin dudas Mar del Plata es el lugar idóneo para vacacionar o vivir el sueño de muchos. ¡Qué lindo es Mar del Plata la concha del alfajor vegano!”, cerró entre risas el youtuber, que acumula miles de seguidores en Instagram.