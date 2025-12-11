Se salvó de milagro: se abrió por error su paracaídas y quedó atascado en la cola del avión

Su paracaídas se abrió por error y quedó atrapado en la cola del avión.

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales el video de un paracaidista australiano que salvó su vida de milagro. Logró evitar una caída libre desde los 4.000 metros de altura después de que su paracaídas se abriera por error y quedara atascado en la cola del avión.

El impactante momento se vivió sobre Queensland, en el aeropuerto de Tully, en Australia. En el avión viajaban otras 17 personas, que iban a realizar un salto a 4.570 metros de altura.

En las imágenes registradas se puede ver cómo el paracaidista pudo reaccionar bajo presión, lo que le permitió evitar su propia muerte.

El video fue difundido por la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte, quienes informaron que el dispositivo "se enganchó en el alerón del ala, desplegando el paracaídas inadvertidamente". "Esto arrastró al paracaidista repentinamente hacia atrás, y sus piernas golpearon el estabilizador horizontal izquierdo de la aeronave, dañándolo considerablemente", agregaron.

El desesperante momento en el que el paracaidista quedó atrapado en la cola del avión con el paracaídas abierto ya recorrió cada rincón del mundo, generando escalofríos.