¿Milei invitado a cantar con AC/DC?: el fake que se comió el presidente y tuvo que borrar

Tras cantar en el Movistar Arena, Milei creyó que ahora lo haría en River y con AC/DC: era todo fake.

En la noche del martes circuló con rapidez en redes sociales una noticia que aseguraba que Javier Milei había sido invitado por la icónica banda AC/DC para sumarse al escenario en un show en el estadio de River Plate recientemente anunciado para el 23 de marzo de 2026. El dirigente lo celebró públicamente, pero luego la información fue desmentida y la fuente original la calificó como falsa.

A partir del rumor, Milei manifestó su entusiasmo por la supuesta invitación, publicando un mensaje en redes y posando con el supuesto backstage del concierto. No obstante, más adelante se conoció que la banda no había hecho tal ofrecimiento, y la noticia carecía de respaldo alguno.

El posteo que publicó Milei y luego fue borrado.

“VAAAMOOO” (sic), celebró el presidente el falso anuncio y lo compartió en X. Sin embargo, al darse cuenta que era un engaño debió borar la publicación, que sin embargo llegó a ser captada por por el portal Corta, que lo replicó.

El episodio pone en relieve un patrón creciente en el ámbito político local: la facilidad con la que circulan las noticias virales -verdaderas o no- y el rol que pueden jugar tanto los dirigentes como sus equipos en amplificarlas sin suficiente verificación. En este sentido, especialistas mediáticos advierten sobre la necesidad de chequear antes de replicar o celebrar públicamente cualquier información que no provenga de fuentes oficiales.