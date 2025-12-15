Provincia calificó como “crítica” la situación del turismo y advirtió por los incentivos para vacacionar en el exterior

Costa aseguró que las políticas de Provincia serán insuficientes ante la situación macroeconómica que incentiva el turismo al exterior.

A días del lanzamiento formal de la temporada 2025/26, el ministro de Producción, Augusto Costa, calificó como “crítica” la situación del turismo y lanzó fuertes advertencias sobre la vigencia de incentivos para que los argentinos se tomen vacaciones fuera del país.

En el marco de una conferencia de prensa realizada este lunes en La Plata, Costa sostuvo que “la palabra que califica la situación del turismo es crítica, porque venimos de dos temporadas muy malas y de una temporada de invierno y fines de semana largos que no han estado a la altura de lo que precisa la Provincia para sostener un sector que, si uno desagrega todo lo vinculado, es la quinta actividad más importante de la Provincia”.

En ese contexto, el ministro destacó las distintas líneas impulsadas por el gobierno bonaerense para contrarrestar el escenario, como los créditos personales del Banco Provincia o los paradores que este verano volverán a montarse en Miramar y Villa Gesell. Sin embargo, sostuvo que esas iniciativas resultan insuficientes frente a las políticas macroeconómicas definidas desde Nación.

Costa participó de una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la titular del Opisu, Romina Barrios.

“Lo que no podemos hacer es cambiar el esquema de incentivos y las variables macroeconómicas. En el acumulado a octubre de 2025, el turismo receptivo respecto del emisivo arroja un saldo de 6,1 millones más de personas que salieron del país que las que ingresaron: 10,4 millones de argentinos en el exterior y 4,3 millones de extranjeros en Argentina, además de un saldo negativo de 5 mil millones de dólares en el primer semestre”, detalló.

“Eso no es producto de decisiones irracionales de los operadores turísticos argentinos que deciden poner precios caros; tiene que ver con un tipo de cambio que perjudica a los destinos locales y con precios internos que juegan en contra de los destinos locales respecto de los del exterior”, explicó Costa.

El próximo viernes, la Provincia lanzará en Santa Clara la temporada de verano en conjunto con el Operativo Sol, que alcanzará a 43 municipios. De cara a ese momento, Costa señaló que “con promociones y acuerdos con el sector estamos tratando de morigerar el impacto negativo. Esperamos la mejor temporada posible: después de dos temporadas malas, necesitamos que el sector se recupere”.