El Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada cumplió 37 años y organiza un encuentro para celebrar los logros obtenidos

A días de haber cumplido 37 años de trabajo sostenido en el acompañamiento de mujeres en situación de violencia y en la promoción y defensa de los derechos humanos, el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (Camm) organizó un encuentro con organizaciones e instituciones locales, el cual tendrá lugar este miércoles a las 18 en su sede de Larrea al 3291.

En 1988, un grupo de mujeres decidió dar inicio a un proyecto colectivo cuyo objetivo fue brindar un espacio de escucha a aquellas que sufrían violencia a manos de sus parejas, ex parejas, novios o esposos. En ese tiempo, la institución fue protagonista de cambios enormes, de hacer visible las violencias, desnaturalizarlas, y romper el silencio, los mitos y estereotipos que entrampan a las mujeres y obstaculizan su salida de la situación de violencia.

El Camm, institución conformada por voluntarias y militantes feministas, además del acompañamiento a mujeres que solicitaron apoyo, asesoramiento y contención, desarrolló un intenso activismo feminista callejero y un espacio de reclamo, dándole color a cada uno de los reclamos, el violeta y el verde y todas las leyes que se han logrado en articulación con otras organizaciones y en el marco de un movimiento feminista imparable, avanzando hacia logros impensados para quienes dieron origen al nacimiento del organismo.

Por tal motivo, según el comunicado difundido, "en un contexto político adverso a los derechos humanos, con un gobierno negacionista de la violencia de género, que pretende cercenar derechos logrados", mañana a las 18 se reunirán en la sede con organizaciones e instituciones de la ciudad para celebrar el camino recorrido y proyectar nuevos desafíos, consolidando su compromiso de erradicar la violencia machista.