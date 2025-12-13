Mantuvo a la pareja encerrada en la casa hasta que llegó la policía
Sucedió en Mar Chiquita. El agresor de 21 años quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado al 911 permitió aprehender en las últimas horas a un sujeto de 21 años que mantuvo encerrada a la pareja en una vivienda de Mar Chiquita. Las autoridades judiciales ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Luego del aviso a la Central de Emergencias, personal de la sub Estación de Policía Comunal del Balneario Mar Chiquita arribó a una vivienda en la zona de Avenida Mar de Cobo donde entrevistó a la mujer d e26 años que denunció haber sido retenida contra su voluntad en el inmueble.
El hombre fue reducido y trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de privación ilegal de la libertad.
El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.
Leé también
Temas
Lo más
leído