Se metió en la casa de la ex, la amenazó con un cuchillo y la manoseó
Sucedió en el barrio Cerrito Sur. El agresor de 45 años fue aprehendido tras un llamado al 911. Había una orden de restricción de acercamiento que aún no había sido notificada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 45 años que el jueves a la noche fue hasta la casa de la ex pareja, la amenazó con un cuchillo y la manoseó fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911. Las autoridades judiciales en turno ordenaron la formación de una causa penal y su traslado a Tribunales para prestar declaración.
De acuerdo a los datos recabados por 0223, el imputado llegó a una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Cerrito y Calabria, sorprendió a la mujer que descansaba en una habitación y comenzó a manosearla. Ante la resistencia de la víctima, la amenazó con un cuchillo y se dio a la fuga.
Luego del aviso a la Central de Emergencias que hizo la mujer de 34 años y con el apoyo de las imágenes del Centro de Operación y Monitoreo se lo aprehendió en inmediaciones del lugar y fue trasladado a la comisaría quinta donde se labraron actuaciones por el delito de abuso sexual simple y amenazas calificadas por el vínculo.
“Había una restricción de acercamiento dispuesta pocas horas antes por el Juzgado de Familia N°1 que aún no había sido notificada”, dijeron las fuentes consultadas.
La víctima fue acompañada por personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia a quien le adelantó su decisión de instar la acción penal. El imputado fue trasladado a Tribunales para declarar ante la fiscal Constanza Mandagarán.
Temas
Lo más
leído