Se metió en la casa de la ex, la amenazó con un cuchillo y la manoseó

La víctima fue contenida en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Un hombre de 45 años que el jueves a la noche fue hasta la casa de la ex pareja, la amenazó con un cuchillo y la manoseó fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911. Las autoridades judiciales en turno ordenaron la formación de una causa penal y su traslado a Tribunales para prestar declaración.

De acuerdo a los datos recabados por 0223, el imputado llegó a una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Cerrito y Calabria, sorprendió a la mujer que descansaba en una habitación y comenzó a manosearla. Ante la resistencia de la víctima, la amenazó con un cuchillo y se dio a la fuga.

Personal policial llegó tras un llamado al 911.

Luego del aviso a la Central de Emergencias que hizo la mujer de 34 años y con el apoyo de las imágenes del Centro de Operación y Monitoreo se lo aprehendió en inmediaciones del lugar y fue trasladado a la comisaría quinta donde se labraron actuaciones por el delito de abuso sexual simple y amenazas calificadas por el vínculo.

“Había una restricción de acercamiento dispuesta pocas horas antes por el Juzgado de Familia N°1 que aún no había sido notificada”, dijeron las fuentes consultadas.

La víctima fue acompañada por personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia a quien le adelantó su decisión de instar la acción penal. El imputado fue trasladado a Tribunales para declarar ante la fiscal Constanza Mandagarán.