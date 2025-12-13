Atacó a golpes a la pareja y lo atraparon en la casa

Un hombre de 31 años que el viernes a la tarde atacó a golpes a la pareja fue aprehendido por personal policial tras un llamado a la policía y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.

Fue un llamado a la Estación de Policía de Coronel Vidal lo que permitió el arribo de los efectivos a una casa en inmediaciones de las calles Castejón y Martirena donde entrevistaron a una mujer de 31 años que presentaba lesiones visibles cometidas por la pareja.

El agresor fue reducido y trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de Lesiones leves agravadas por mediar violencia de género por el vinculo y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

En las próximas horas será trasladado a Tribunales para declarar ante el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús.