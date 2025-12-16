Nuevo día de playa, pero solo pocos la podrán aprovechar: pronóstico para este miércoles en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada con 26° de máxima, pero con probabilidad de tormentas aisladas desde la tarde.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un martes sin altas temperaturas y con una noche fresca, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este miércoles tendremos un nuevo día de playa, aunque lo podrán aprovechar unos pocos: quienes madrugan o los que cuentan con el beneficio de tener la mañana libre.
En principio, según el organismo, la jornada finalizará con 11°, pero el viento sur de la tarde rotará al noreste y se empezará a gestar un día con temperaturas más altas.
En gran parte por este motivo, la máxima de este miércoles será de 26° y la mínima de 12°, mientras que el cielo se mantendrá parcialmente nublado por la mañana.
Sin embargo, de acuerdo al SMN, se prevén tormentas aisladas tanto para la tarde como a la noche, con mayores probabilidades para las últimas horas de la jornada.
Por el lado del viento, a la mañana esperan ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) del noroeste y de hasta 50 km/h del oeste por la noche.
