¿Playa o lluvia? El clima de este sábado en Mar del Plata

Se espera una jornada con momentos de sol y cielo parcialmente cubierto. Foto: archivo 0223.

Después de un viernes a puro sol, ideal para la playa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio para el clima de este sábado en Mar del Plata.

El organismo indica que el día estará marcado por una jornada calurosa, sin precipitaciones y con incremento del viento hacia la tarde, especialmente en zonas costeras.

De acuerdo al pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 18 grados, mientras que la máxima alcanzará los 26 grados. El cielo se presentará mayormente nublado, aunque con momentos de sol, y no se esperan lluvias durante toda la jornada.

En cuanto al viento, el SMN indicó que comenzará en calma desde el sector norte, rotará al oeste y luego al sur hacia la tarde. En ese período, el viento ganará intensidad, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

La humedad se mantendrá en torno al 70%, lo que podría generar una sensación térmica elevada durante las horas centrales del día.

Será un sábado ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución por el viento fuerte vespertino, principalmente en la costa, según el SMN.