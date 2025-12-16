Femicidio de Guadalupe Mena: hicieron la audiencia preliminar al juicio por jurados

Depurar la prueba, plantear nulidades y discusión de acuerdos probatorios. Esos son los puntos principales de la audiencia preliminar que las partes tuvieron en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 para la realización –en fecha a confirmar- del juicio por jurados a Fabián Vazquez, el oficial de policía que está detenido por el asesinato de su pareja, la policía Guadalupe Mena.

En el quinto piso de Tribunales el Juez Federico Cecchi presidió la audiencia preliminar de la que participaron el fiscal Alejandro Pelegrinelli, el abogado Maximiliano Orsini como representante del particular damnificado y los profesionales Martín Bernat y Manuela Zannato como defensores del imputado.

Lugar de los hechos.

En el encuentro, que se extendió por espacio de tres horas, las partes tuvieron acuerdos probatorios relacionados al hecho en sí y plantearon una serie de medidas, incluyendo actuaciones suplementarias cuya realización será resuelta por el magistrado.

En tal sentido la defensa del imputado solicitó la realización de una nueva pericia balística y que se practiquen pericias psicológicas y psiquiátricas al imputado. “Lo central fue discutir la admisión de la prueba y resolver cuál es pertinente para no contaminar al jurado”, dijo Bernat a 0223.

Por su parte Orsini sostuvo que las pruebas que existen hasta el momento son contundentes y destacó en tal sentido la pericia balística incorporada al expediente y los resultados de la operación de autopsia que aclararon cual fue la dirección y trayectoria del disparo.

Había egresado nueve meses antes como policía.

Mena había egresado como policía apenas nueve meses antes: tenía como destino el Comando de Patrullas Rural de Necochea y estaba afectada Operativo De Sol a Sol. Mientras se preparaba para ser policía conoció a Vázquez, y llevaban unos meses de relación cuando murió tras recibir un disparo en la casa de su novio.

En un primer momento el imputado sostuvo que la joven murió por un tiro accidental con su propia arma reglamentaria dentro de su casa. Sin embargo, la pericia reveló que el disparo que mató a Guadalupe Mena salió del arma de Vázquez.