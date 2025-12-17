Polémica en Vélez: la renovación que dejó al descubierto un salario millonario

Un error insólito en la comunicación del club de Liniers convirtió una simple renovación contractual en un tema viral que generó debate, enojo y críticas en redes sociales.

Vélez protagonizó una situación tan inesperada como incómoda en el anuncio de una renovación contractual. El "Fortín" confirmó la continuidad de Matías Pellegrini, mediocampista de 25 años con pasado en Estudiantes, pero un descuido en el material audiovisual oficial provocó que se filtrara el salario que percibe el futbolista, algo que rápidamente encendió la polémica entre los hinchas.

La institución había celebrado la extensión del vínculo con un video institucional que mostraba la firma del contrato. Sin embargo, en una de las tomas se alcanzaba a ver con claridad el monto que iba a cobrar Pellegrini, un dato que normalmente se maneja bajo estricta confidencialidad y que no tardó en ser detectado por los usuarios en redes sociales.

La reacción fue inmediata. El video comenzó a circular en distintas plataformas y el tema se volvió tendencia en cuestión de minutos. Ante la repercusión, la V azulada optó por borrar el contenido original de todas sus cuentas oficiales, editar el material y volver a publicarlo con imágenes recortadas para evitar que el contrato quedara nuevamente expuesto.

Pese a la rápida corrección, el dato ya se había difundido. Según lo que se pudo observar en la filmación inicial, el salario de Pellegrini ronda los 14 millones de pesos mensuales, una cifra que generó malestar en parte de la hinchada, no solo por el contexto económico general del país, sino también por el rendimiento deportivo del mediocampista desde su llegada al club.

En redes sociales, muchos simpatizantes cuestionaron la relación entre el sueldo y el aporte del jugador dentro del campo de juego, mientras que otros apuntaron directamente contra Vélez por el error de comunicación. La renovación, que debía transmitir tranquilidad, terminó eclipsada por una falla interna que dejó a la dirigencia en el centro de las críticas.

Para Pellegrini, la continuidad representaba una señal de respaldo institucional y una oportunidad para relanzar su etapa en Vélez. Sin embargo, el episodio lo dejó involuntariamente envuelto en una polémica ajena a lo futbolístico. Un anuncio pensado para celebrar terminó siendo un caso insólito que expuso los riesgos de la sobreexposición digital y dejó una lección clara para el futuro del club.