Racing a por la gloria: la "Academia" se metió entre los cuatro mejores de América

El equipo de Gustavo Costas le ganó al "Fortín" por la mínima y se metió entre los cuatro mejores equipos de América.

Racing le ganó 1-0 a Vélez en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y con un global de 2-0 logró la clasificación a las semifinales del torneo más importante del continente.

Durante la primera parte el equipo de Gustavo Costas superó ampliamente su rival ya que de tuvo 13 situaciones de gol contra ninguna de Vélez pero la efectividad no estuvo de la mano del local en los primeros 45 minutos.

El local jugó uno de los mejores primeros tiempos de los últimos meses con mucha intensidad y juego colectivo que le permitieron minimizar al "Fortín" que se conformó con no recibir goles.

A la vuelta de los vestuarios, Guillermo Barros Schelotto movió el banco e hizo ingresar a Manuel Lanzini, que le dio más frescura al ataque de la visita y en sus pies tuvo la primera llegada del encuentro para el conjunto de Linioer con un remate que se fue apenas ancho.

La respuesta llegó unos minutos más tarde cuando Facundo Mura recibió a algunos metros del borde del área y sacó un remate seco, que subió y se fue cerca del travesaño, pero alto.

A los 14 minutos, un centro desde la izquierda cayó al segundo palo para Solari, que no le pudo dar fuerza ni dirección a su remate, que llegó suave y a las manos del arquero velezano.

Tres minutos, un remate del delantero Imanol Machuca se escurrió por debajo del manotazo de Facundo Cambeses, quien volvió sobre sus pasos y pudo detener la pelota sobre la línea. El gol fue cobrado por el arbitraje, pero invalidado a instancias del VAR.

Racing lo tuvo nuevamente a los 31 minutos, con un tiro libre al segundo poste que fue cabeceado por el mediocampista Santiago Sosa, cuyo frentazo dio en el caño derecho de Marchiori.

El único gol de la noche llegó a los 36 minutos, con una enorme jugada por izquierda del lateral Gabriel Rojas, a pura gambeta, que terminó en un centro atrás empujado al gol por Solari que hizo estallar al Cilindro de Avellaneda para asegurar la clasificación del equipo de Costas.

De esta manera, Racing consiguió meterse entre los cuatro mejores del continente luego de 28 años. Ahora espera a su rival que saldrà del cruce entre Flamengo y Estudiantes que definirán el encuentro de vuelta este jueves en La Plata tras la victoria del equipo brasileño 2-1 el jueves pasado.

El próximo paso para los dirigidos por Gustavo Costas será el clásico de Avellaneda ante Independiente el domingo a partir de las 15:15. Mientras que Vélez se medirá con Atlético Tucumán y tendrá como objetivo pelear este Torneo Clausura para conseguir la clasificación a una copa internacional para el año que viene.