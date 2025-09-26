Bombazo: la FIFA suspendió por 12 meses a una de las figuras de Vélez

Otra mala noticia para Guillermo Barros Schellotto que pierde una de sus piezas más importantes en ataque.

Después de quedar eliminado en la Copa Libertadores, Vélez recibió otra mala noticia, porque la FIFA informó la suspensión por un año para Imanol Machuca, uno de los delanteros titulares del equipo de Guillermo Barros Schellotto, debido a que la Asociación de Fútbol de Malasia manipuló su documentación para poder utilizarlo en la selección de aquel país.

La entidad que rige al fútbol mundial, emitió un comunicado en el que además de Machuca, anuncia el castigo para seis futbolistas más, entre ellos otros dos argentinos: Facundo Garcés (exColón, hoy en Alavés) y Rodrigo Holgado de América de Cali.

Los otros sancionados son Gabriel Felipe Arrocha, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano, que además de no poder jugar oficialmente por un año, deberán pagar una multa de 2000 francos suizos. A partir de ahora, tienen 10 días para presentar una apelación y los papeles correspondientes para evitar que se efectivice la sanción.

Según lo informado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la Federación de Fútbol de Malasia y los jugadores mencionados fueron penados por infracciones en el artículo 22 del Código Disciplinario, en relación a “falsificación y adulteración”. Esto se debe a que, para poder utilizarlos en un partido oficial ante Vietnam, presentó documentación manipulada.

