Vecinos denuncian venta de drogas a metros del microcentro: "Después de cierta hora se torna imposible"

Vecinos del centro de Mar del Plata viven con preocupación la situación que se vive en la zona con personas que aparentemente se dedican al consumo y la venta de estupefacientes. Los episodios tienen lugar de día y noche a metros de una reconocida clínica privada.

Gabriela, una mujer que frecuenta la zona, contó a 0223 que la situación tiene lugar en la cuadra de España al 1500, donde por la zona merodean dos mujeres y tres hombres que pernoctan en un terreno baldío. "La gente sale corriendo para evitar a estas personas que entregan estupefacientes", aseguró.

"Hay contenedores revueltos, gritos, empujones y todo a metros de un centro de salud donde hubo que lamentar robos a la salida en meses pasados. Se ha convertido en zona de nadie", agregó.

Al caer la noche, la mujer confió que la zona se vuelve más hostil. "Después de cierta hora, se torna imposible. El barrio está con problemas", afirmó.

Pese a las denuncias al 911 y reclamos, la presencia policial es esporádica y no logra desalentar la permanencia de estas personas en el lugar.