Grabó un video para pedir que lo adoptaran y ya anotaron 700 familias: "Quiero tener un papá y una mamá"

Nata es un joven santafecino de 14 años que en los últimos días dio a conocer su testimonio a través de las redes sociales y llegó a todas partes del país. Desde chico convivió con el maltrato y con la violencia intrafamiliar, y ahora solo pide cumplir su sueño: "Tener una mamá y un papá".

En el video, Nata contó que su mamá biológica hace dos años lo dejó en la puerta de los tribunales rosarinos para darlo en adopción. "Yo no quería, porque siempre quise tener una familia desde chiquito”, expresa en el video. Cuando se abrió la convocatoria para encontrarle una familia dentro del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) de Santa Fe, nadie se anotó.

Fue entonces que decidió contar su historia en primera persona.

La historia de Nata, el chico que pidió que lo adopten en las redes

Nata vive en un hogar del centro de Rosario desde hace un año. Poco después de su ingreso el Poder Judicial le asignó una abogada, Paola Scicchitani, quien con el tiempo se convirtió en mucho más que eso. “Soy un referente afectivo. Él me dice ‘tía’”, dijo la letrada en diálogo con TN.

Inspirado en otros videos que vio en las redes sociales, Nata se animó a contar su deseo de pertenecer a una familia en Instagram. Y ese presentimiento funcionó: más de 700 personas se anotaron para iniciar el proceso de adopción.

Nata está cursando el segundo año del secundario, es amante de los deportes y la natación. Sueña con quedarse en Rosario , aunque está dispuesto a mudarse. Cuando le preguntan cómo imagina a la familia que quiere, dice que le gustaría "un papá y una mamá, o una familia monoparental". Concretamente, espera que sus padres adoptivos tengan tiempo para compartir con él y quiere tener su propia habitación.

“Esta es la convocatoria número 81 del RUAGA. Hay muchos chicos, más grandes y más chicos, que esperan una familia tanto como él”, expresó la abogada Scicchitani y sintetizó: “Hay que romper el tabú de que un chico de 14 años no se puede adoptar. Todos quieren una familia, un futuro mejor. La adopción es un derecho”.