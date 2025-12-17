A seis años de uno de los incendios más grandes de Mar del Plata, se registró el más letal de la historia

El incendio registrado esta madrugada es el más trágico de la historia de Mar del Plata

Mar del Plata amaneció este miércoles con la trágica noticia del fallecimiento de cuatro adultas mayores que estaban internadas en la residencia “Sagrada Familia” tras registrarse un gran incendio que comenzó en la habitación 12 del establecimiento y se propagó rápidamente. Producto del foco ígneo fallecieron en el lugar tres moradoras y, una cuarta en el Hospital Interzonal General de Agudos, donde la trasladaron de urgencia. Además, una docena de efectivos policiales fueron hospitalizados en un nosocomio privado con un cuadro de intoxicación..

El siniestro que enluta a la ciudad se convirtió en el primero en la historia de Mar del Plata que registra víctimas fatales. En la semana en la que se cumplieron seis años del incendio del mayorista Torres y Liva, repasamos los seis incendios dantescos que marcaron a la ciudad.

Club Mar del Plata, de emblema de la Belle Epoque a convertirse en cenizas en 72 horas

10 de febrero de 1961. Mar del Plata tenía todo listo para realizar los actos conmemorativos por el 87° aniversario de su fundación cuando, desperfecto eléctrico en el Salón dorado provocó un incendio que lo destruyó por completo y puso fin a uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad que, con el paso del tiempo había mutado a sede del conservatorio de música Luis Gianneo.

Las llamas se extendieron rápidamente al resto del edificio, que ardió durante tres días. Para sofocar el incendio fue necesaria la intervención de dotaciones de bomberos de Tandil, Necochea y Miramar. Tras sofocar el incendio, la Municipalidad decidió que las ruinas del edificio fueran demolidas ya que la recuperación del Club era inviable.

Inaugurado en 1910, el Mar del Plata Club había sido diseñado por Luis Agote y era un fastuoso edificio de estilo Luis XVI y seis plantas de gran altura. Entre sus instalaciones se destacaban pileta, cocina, dependencias de personal, sala frigorífica, bodega, peluquería, dos espaciosos salones, biblioteca, sala de té, terraza, salón de invierno vidriado y sala de armas.

De acuerdo a la reconstrucción que hizo el historiador Rubén Calomarde, la fachada era, como se esperaba, una auténtica retórica ornamental característica de la arquitectura de la Ecole des Beaux Arts parisina con galerías de arcos de medio punto, columnas dóricas, guirnaldas, ménsulas y una cúpula. Además, el club estaba decorado con lujosos muebles importados de Francia y realizados en diversos estilos clásicos y los pisos eran de parquet de roble de Eslavonia

“Los Gallegos”, el gigante que estuvo a punto de esfumarse

El lunes 31 de julio de 1978 quedó marcado en la memoria de los marplatenses porque, en pocas horas las llamas arrasaron con la casa central de Tienda Los Gallegos, ubicada en Belgrano y La Rioja.

Las llamas comenzaron poco después de las 16 en el primer piso, donde funcionaba la sección tapicería por un desperfecto eléctrico y rápidamente se expandieron por el comercio. Milagrosamente, pese a la magnitud del evento y el horario en el que se inició, no se registraron heridos. En aquel entonces, la Tienda contaba con 700 empleados registrados.

Para las 17.55, las llamas imparables, causaron el el derrumbe de la esquina de Catamarca y Belgrano. Dos minutos más tarde - de acuerdo a la crónica del Diario La Capital- después colapsó todo el frente en la primera de esas calles y poco más tarde cedió gran parte del edificio en Diagonal Pueyrredon y Belgrano, en medio de explosiones y del atronador ruido por la caída de los techos.

Las llamas calcinaron prendas y maniquíes en las vidrieras y una multitud observaba la escena que parecía salida de un film de Tim Burton.

Fito, Soda, Cowboys, moykanos y un Fuerte en llamas

Fuerte Apache fue una de las grandes atracciones de las temporadas en Mar del Plata durante la década del 80 en las canteras del puerto. El lugar, completamente ambientado en el Far West supo contar con recitales de Fito Páez, Soda Stereo y Horacio Guarany, entre otros artistas que convivían con actores caracterizados como cowboys y moykanos.

La mañana del 17 de febrero de 1987 los vecinos de la zona comenzaron a sentir olor a quemado. Para las 10 de la mañana, Fuerte Apache ofrecía un espectáculo dantesco: los ranchos, totems y carpas eran consumidos por las llamas y la combustión de madera, pintura y plástico generaba una gran humareda.

El diario La Capital en su edición del 18 de febrero da cuenta que en dos horas las llamas consumieron el 70% del predio y del “incansable trabajo de los bomberos” al tiempo que destaca la importancia que el lugar se encontrara cerrado al público, hecho fundamental para no registrar víctimas fatales.

Tras el siniestro, el lugar quedó abandonado hasta marzo de 1997 cuando "La cantera" se transformó en la "casa" del Club Aldosivi hasta 1999, que clausurado por no contar con un sistema eficiente de evacuación de público. Desde entonces, el predio que albergó grandes recitales y espectáculos deportivos está abandonado.

“Pagá Menos, Ahorrá más”, el mayorista demolido

El 9 de mayo de 2016 por la noche un impresionante incendio se desató en el depósito del supermercado mayorista ubicado en Falucho, entre Salta y Jujuy, en pleno centro de Mar del Plata.

Antes de declararse el incendio en el comercio dedicado a la venta de artículos de limpieza, se escucharon varias explosiones. Cinco dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar durante toda la noche hasta sofocar las llamas.

El tránsito en la zona estuvo cerrado hasta el 30 de junio cuando una empresa privada se encargó de la demolición del galpón de Caromar. Entonces, el municipio habilitó el tránsito vehicular en Falucho entre Salta y Jujuy.

Torres y Liva, el único gran siniestro intencional en la historia de Mar del Plata

“Negri, ahora incendio de gran magnitud en Torres y Liva”, el mensaje puso en alerta a la redacción de 0223 el domingo 15 de diciembre minutos después de las 22, seguido al mensaje, un video filmado desde el tercer piso de un edificio de la zona graficaba la ferocidad de las llamas.

Aproximadamente a las 22.25, llegó al cuartel central el primer alerta del incendio que iba a arrasar con buena parte de la manzana de 20 de Septiembre y Rivadavia. Los primeros testimonios de la noche del desastre, coinciden en que a esa hora ya se advertía el humo proveniente del interior del depósito de 43,3 x 43,3 metros, de paredes de cemento y techo de chapa, en el que se almacenaban productos de bazar, decoración, regalería y camping.

Las llamas arrasaron además con el primer piso del edificio que se erigía en esa esquina y alcanzaron las viviendas del segundo, tercer y cuarto piso. Al mismo tiempo, provocaron daños totales en los departamentos "E" de planta baja, primero, segundo, tercer y cuarto piso del edificio de calle San Martín 3660; mientras que los departamentos "F" también resultaron con importantes daños ya que compartían pulmón de manzana con el depósito. Del otro lado de la manzana, sobre la calle 14 de Julio 1744, el fuego alcanzó a los departamentos “C” de la planta baja. En total, 47 departamentos y unas 150 familias se vieron afectadas por el incendio en el que trabajaron sin tregua 11 dotaciones de bomberos.

Los investigadores barajaron la posibilidad de que el incendio pudiera haber sido provocado por un pirómano: la detección de “artefactos” preparados para desatar el fuego en los medidores de luz de la distribuidora avalaban esa hipótesis. La investigación, en el transcurso de los días, permitió llegar hasta Néstor Gustavo Arrativel, un hombre de 53 años en situación de calle que llevaba consigo distintos elementos para iniciar el fuego y al que, gracias a imágenes obtenidas de distintas cámaras de seguridad, se lo pudo ver caminando por el lugar del hecho el 15 de diciembre de 2019.

Los distintos médicos, psiquiatras y psicólogos que evaluaron a Arrativel sostienen que se trata de una persona que padece una "psicopatía" y que esa condición le impidió comprender la "criminalidad" del acto que cometió, por lo que es inimputable. Sin embargo, para los profesionales es un "sujeto peligroso para sí y para terceros", lo cual habilita el disparador para llevarlo a un debate oral y público y así definir qué medida de seguridad le corresponde.

Torres y Liva, una firma con 70 años de historia en Mar del Plata, reabrió meses más tarde en un predio situado sobre la ruta 88, entre las avenidas Vértiz y Fortunato de la Plaza.

El incendio que alteró la tranquilidad de Juan B. Justo

El incendio más reciente que conmueve a Mar del Plata es el que afectó a tres galpones ubicados sobre Juan B. Justo al 5400, en una superficie estimada de 6500 metros cuadrados. Las llamas se expandieron en establecimientos que funcionaban en el único frente catalogado como R3 (zona industrial) de la reserva forestal Barrio Bosque Alegre.

El siniestro se originó este miércoles a las 18 en el depósito de una distribuidora de artículos de limpieza y bazar, y pronto se expandió a la fábrica que pertenecía a la ya extinguida empresa “MardelPlásticos”, que durante años fue blanco de constantes reclamos y quejas de vecinos por los ruidos molestos que provocaba su actividad.

En el municipio aclararon a 0223 que el galpón de la firma donde se inició el foco ígneo contaba con las habilitaciones correspondientes. Afortunadamente, pese a la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas.



