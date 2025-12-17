Baleó a un hombre en la calle y lo detuvieron
Sucedió el miércoles por la tarde en el barrio Jorge Newbery. Tiene 30 años, se le formó una causa penal y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
17 de Diciembre de 2025 22:49
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado al 911 permitió aprehender el miércoles por la tarde a un sujeto que hizo varias detonaciones de arma de fuego en el barrio Jorge Newbery e hirió a un hombre de 29 años.
Personal del Comando de Patrullas y de la comisaría duodécima llegó a la zona de Brasil entre Belgrano y Moreno donde redujeron al sujeto que hizo los disparos e hirió a la víctima.
Tiene 30 años.
En el lugar secuestraron dos municiones calibre .22 y luego trasladaron al imputado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de abuso de arma y lesiones.
El fiscal Alejandro Pelegrinelli dispuso la notificación de la misma y el alojamiento del agresor en la Unidad Penal N° 44 de Batan.
Leé también
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar