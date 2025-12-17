Baleó a un hombre en la calle y lo detuvieron

Un llamado al 911 permitió aprehender el miércoles por la tarde a un sujeto que hizo varias detonaciones de arma de fuego en el barrio Jorge Newbery e hirió a un hombre de 29 años.

Personal del Comando de Patrullas y de la comisaría duodécima llegó a la zona de Brasil entre Belgrano y Moreno donde redujeron al sujeto que hizo los disparos e hirió a la víctima.

Tiene 30 años.

En el lugar secuestraron dos municiones calibre .22 y luego trasladaron al imputado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de abuso de arma y lesiones.

El fiscal Alejandro Pelegrinelli dispuso la notificación de la misma y el alojamiento del agresor en la Unidad Penal N° 44 de Batan.