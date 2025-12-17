Robo en la Escuela de Surf de Playa Grande: se llevaron trajes y casi un millón de pesos
También una cámara digital que utilizan para grabar a los alumnos en la dinámica de las clases.
Durante la madrugada del miércoles un delincuente ingresó en el local de la Escuela de Surf Mar del Plata en Playa Grande y robó trajes, dinero en efectivo y una cámara digital que usaban para registrar a los alumnos en la dinámica de las clases.
El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local y del complejo Biología. En las imágenes se puede observar al delincuente intentando ingresar y cómo vulnera la reja para finalmente abrirse paso.
Ya en el interior del local, se ve al delincuente revisar el mobiliario del negocio en busca de objetos de valor o dinero.
Según pudo saber 0223, el botín fue de 6 trajes de surf Rip Curl Freelite y un séptimo, Rip Curl Omega que tiene mangas color verde fosforescente. También una cámara digital Sony 4k y alrededor de $900.000 en efectivo.
Todo lo robado es el material que utilizan los alumnos en las clases. Si alguna persona encuentra estos objetos en venta a través de Marketplace o en avisos que circulen a través de las redes sociales, no duden en contactar a la Escuela de Surf.
