Estudiantes corrió de atrás y llegó a la gloria: entró a playoffs por la ventana y es el campeón del Clausura

Los títulos se ganan en los playoffs. Estudiantes entró por la ventana y salió por la puerta grande.

Estudiantes de La Plata es un club enorme del fútbol argentino. Y no sólo por los logros conseguidos, por la identidad, por una escuela de enormes jugadores y directores técnicos, sino porque tiene mística, porque es una manera de afrontar los partidos, los torneos, el juego. El "pincha" necesitó de cuatro resultados para clasificar a los playoffs del Torneo Clausura, y cuando lo hizo no paró. Sacó al mejor de la fase regular (Rosario Central), le ganó a Central Córdoba en Santiago, ganó el clásico con Gimnasia y en la definición se sacó de encima a Racing en los penales, después de igualar 1 a 1 en los 120 minutos. Título y clasificación a la Copa Libertadores. Gigante.

El encuentro fue intenso y parejo desde el inicio. Racing avisó primero con intentos de Duván Vergara y Juan Nardoni, mientras que Estudiantes respondió con aproximaciones de Tiago Palacios y Guido Carrillo, bien contenidas por Facundo Cambeses. El primer tiempo terminó sin goles, con chances repartidas y un desarrollo friccionado, marcado por varias infracciones y amonestaciones.

En el complemento, el trámite se mantuvo abierto y con alternativas. A los 35 minutos del segundo tiempo, Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó un descuido defensivo y definió con gran calidad ante la salida de Fernando Muslera para poner en ventaja a Racing. Sin embargo, cuando el título parecía inclinarse para la Academia, Estudiantes reaccionó y, a los 47, Guido Carrillo igualó el encuentro de cabeza tras un tiro libre, forzando el tiempo extra.

Durante el tiempo extra, el cansancio fue protagonista. Ambos equipos intentaron, pero sin claridad, aunque Racing estuvo cerca con un cabezazo de Martínez que obligó a una gran intervención de Muslera. Sin más emociones, la final se definió desde el punto penal.

En la tanda, Estudiantes mostró mayor eficacia y temple. Convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez, mientras que Racing falló dos ejecuciones clave: Gastón Martirena y Franco Pardo no pudieron vencer a Muslera, que se erigió como figura decisiva.

De esta manera, Estudiantes se impuso en la definición y se consagró campeón del Torneo Clausura, coronando una final inolvidable y sumando una nueva estrella a su historia