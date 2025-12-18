Un exBoca confirmó el primer refuerzo para 2026

Estaba todo dado y se concretó. Primero un compañero, exjugador de Boca, lo "quemó" en redes sociales y después el delantero se despidió de Atlético Nacional en redes sociales. Marino Hinestroza será el primer refuerzo del "xeneize" para la temporada 2026 y se cumple un deseo de Juan Román Riquelme que lo tenía anotado desde mercados anteriores.

El colombiano es un extremo que puede marcar diferencias y que, salvando las distancias, tiene características parecidas a Sebastián Villa. El miércoles se consagró campeón de la Copa Colombia con Nacional y su futuro empezó a definirse.

En el medio de los festejos, Jorman Campuzano, exmediocampista de Boca, se lo acercó y le dejó un mensaje a los hinchas "xeneizes": "“Ahí les mando para la Argentina, ahí les mando a los de Boca, cuidenlo que es bueno, déjenlo ser”, expresó ante la sonrisa del delentero.

Más tarde, el extremo subió una historia en redes sociales despidiéndose del club: “Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido”, sobre la gráfica del título.

Hinestroza cerró su etapa en Atlético Nacional con 84 partidos disputados, 11 goles y 14 asistencias, tras pasos previos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, y se desempeña como extremo por derecha, es veloz, potente y suele encarar hacia el centro para rematar con la zurda, características que lo convierten en una apuesta fuerte para reforzar el ataque de Boca.

