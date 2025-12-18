Discutió con el vecino, le disparó en la pierna y se metió en la casa

Una discusión vecinal que terminó con un ataque a balazos el lunes pasado en el barrio Parque y Valle Hermoso derivó en un allanamiento en la casa del agresor donde secuestraron una escopeta doble caño calibre .16 y municiones de distinto calibre.

Autoridades policiales confirmaron que la causa en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N°5 comenzó tras la denuncia que hizo un hombre de 30 años en la Subcomisaria Parque Hermoso. “Declaró que había mantenido una discusión con su vecino por motivos de vieja data y que el hombre le efectuó un disparo provocándole heridas en muslo izquierdo”, sostuvo.

A partir de los datos recabados por personal del Gabinete Técnico Operativo de la dependencia se solicitó un allanamiento que fue avalado por el Juez de Garantías Gabriel Bombini. Tras el aval correspondiente se irrumpió en una vivienda en inmediaciones de las calles Ocampo y Goñi.

En el lugar identificaron al hombre y secuestraron una escopeta doble caño calibre .16, quince municiones del mismo calibre y otras dos calibre .28.

El hombre fue imputado del delito de abuso de arma y lesiones, fue notificado de la misma y no se tomó ninguna medida restrictiva de la libertad.