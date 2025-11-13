Le metió varios tiros a la casa de su vecina: le allanaron la casa y secuestraron armas

Había apuntado a la dueña de casa y su hija.

Un hombre de 55 años fue notificado este jueves por el delito de abuso de arma luego de que la policía allanara su vivienda en el barrio Félix U. Camet, en el marco de una causa por amenazas agravadas.

La investigación comenzó el pasado 27 de octubre, cuando una mujer de 48 años denunció que su vecino la había apuntado a ella y a su hija y realizado varias detonaciones contra el paredón de su casa, mientras un electricista trabajaba en el lugar. Ninguno de los presentes resultó herido.

Durante el procedimiento, personal de la comisaría 15ª secuestró una pistola de gas comprimido marca FOX con carga completa de perdigones metálicos y un rifle de aire comprimido del mismo fabricante, calibre 5.5, con mira telescópica.

Por disposición de la fiscal Andrea Castañeda, de la UFI de Causas Tempranas de Conflicto Penal, el hombre fue notificado de la formación de causa y se le impuso una restricción de acercamiento hacia la víctima. No se adoptaron medidas de detención.