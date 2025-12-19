Horóscopo chino: cuál será el mejor mes del año y qué se espera para 2026

El 17 de febrero de 2026 comenzará el año del Caballo de Fuego, un ciclo que, según la astróloga Ludovica Squirru Dari, estará marcado por una energía Yang intensa y transformadora en el Horóscopo chino. Este período, que se extenderá hasta febrero de 2027, traerá desafíos globales y cambios profundos en lo político, social y tecnológico. La experta lo define como un tiempo “indomable”, con escenarios extremos si la energía no logra canalizarse. Aún así, anticipa momentos clave de cooperación y alivio colectivo.

Squirru describe al Caballo de Fuego como una combinación de “doble fuego”, exaltada y apasionada, comparable a otros períodos históricos de alta conflictividad. En ese marco, advierte que durante 2026 “las guerras se van a definir” y que la tecnología acelerará procesos que volverán a la realidad casi de ciencia ficción. Para la astróloga, será un año de examen en todo el planeta, donde la humanidad deberá adaptarse rápidamente a nuevos paradigmas.

La humanidad deberá adaptarse rápidamente a nuevos paradigmas.

Por qué agosto será el mejor mes del año

Dentro de ese escenario exigente, agosto aparece como el mes más favorable del año. Regido por el Mono, su energía complementa a la del Caballo y favorece la cooperación, la solidaridad y los proyectos comunitarios. “El Caballo y el Mono se llevan muy bien para hacer proyectos solidarios”, explica Squirru, quien ve en ese mes un verdadero “respiro” en medio de la intensidad general del ciclo.

Finalmente, la astróloga subraya que el eje del 2026 estará puesto en la comunidad y los vínculos humanos. Recomienda buscar contención en la familia, los amigos y las redes solidarias para atravesar el año con mayor fortaleza. Aunque sostiene que “ningún signo estará del todo bien”, remarca que la energía del Caballo de Fuego puede inspirar cambios positivos si se canaliza con creatividad, coraje y espíritu colectivo.