¿Miami, Mar del Plata o Río de Janeiro?: cuál es el destino más barato para tus vacaciones

Viajar al exterior o disfrutar de los destinos argentinos: un informe revela qué conviene al bolsillo este verano 2026. Foto ilustrativa: 0223.

Las variables económicas siempre son un condicionante a la hora de programar las vacaciones y a diferencia del último año, veranear en el exterior no es la propuesta más conveniente en cuanto a precios.

Según un relevamiento realizado por la Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que contempla alojamiento en hotel tres estrellas para cuatro personas, comidas, bebidas y transporte local —sin pasajes aéreos ni seguro médico— vacacionar en la costa bonaerense no es la opción más barata frente a varios destinos internacionales en enero.

El estudio indica que 2 semanas en Mar del Plata, para 4 personas, tiene un costo estimado de USD 4.816, mientras que Río de Janeiro, el destino más barato del relevamiento, alcanza los USD 3.803, lo que implica una diferencia del 21% a favor de la ciudad carioca.

Santiago de Chile, en cambio, cuesta –bajo las misas variables- un valor de USD 4.038, un 16% menor que Mar del Plata o Cancún en USD 4.448, un 8% por debajo.

En Punta del Este o Miami aparecen como opciones mucho más caras, con costos 73% y 86% superiores a los de la ciudad argentina, respectivamente.

Pero si se agrega el costo de los pasajes y el seguro médico, los precios se disparan y el “boom” de los viajes al exterior se disipa: Mar del Plata pasa a ser el destino más económico para vacacionar, con un costo de USD 4.916, seguido por Santiago de Chile (USD 5.901), Río de Janeiro (USD 6.249), Punta del Este (USD 10.390), Cancún (USD 11.538) y Miami (USD 16.004).

Aunque el alojamiento y la estadía en la ciudad emblemática de la Costa Atlántica no son los más baratos, el transporte convierte al destino en la opción más accesible al considerar el gasto total de las vacaciones, incluso agregando los precios de los peajes.

El informe revela que el mapa de precios turísticos mostró un fuerte cambio de tendencia en el último año, especialmente marcada frente a Brasil, porque el peso se depreció en términos reales, mientras que muchas monedas emergentes se apreciaron frente al dólar, en particular el real brasileño. Por citar un ejemplo, si en enero de 2025 la estadía en Mar del Plata costaba el doble que en Río de Janeiro, para enero de 2026 esa brecha se redujo a 1,27 veces.