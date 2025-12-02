En los penales, Racing se metió en la semi, va por Boca y sueña con la Libertadores

En un partido emotivo, intenso, Racing y Tigre no se sacaron ventajas, empataron sin goles y tuvieron que recurrir a los penales para definir al último semifinalista del Torneo Clausura. Allí, se hizo gigante Facundo Cambeses atajando dos remates, los de la "academia" no fallaron y el equipo de Gustavo Costas será el rival de Boca por un lugar en la final. Partidazo el domingo ¿a las 19? en La Bombonera.

Para el equipo de Gustavo Costas convirtieron, desde los 12 pasos, el delantero Adrián Martínez, el volante Adrián Fernández, y los defensores Gabriel Rojas y Agustín García Basso. El arquero de la “Academia” Facundo Cambeses tuvo una gran actuación, conteniendo los remates de los defensores Tomás Cardona y Joaquín Laso. Para Tigre convirtieron, de penal, el lateral Diego Sosa y el volante Julián López. Además, el lateral de la visita Ramón Arias fue expulsado en el quinto minuto de descuento de la segunda mitad, mientras que en Racing fueron expulsados los defensores Gastón Martirena, a los 10 minutos del primer tiempo extra, y Santiago Sosa, a los 11 del segundo. Con el triunfo, el conjunto de Avellaneda clasificó a la semifinal, instancia en la que deberá enfrentar a Boca, como visitante.

La primera llegada del partido fue de Tigre, a los seis minutos, con un remate lejano y frontal del delantero David Romero que fue contenido por el arquero Facundo Cambeses, bajo y sobre su palo derecho. A los 16 minutos, un centro cortado por el arquero Felipe Zenobio rebotó en un defensor e ingresaba a su propio arco, aunque el central Tomás Cardona despejó cerca de la línea. En 20 minutos de la primera parte, una buena jugada individual del delantero David Romero, desde la izquierda hacia adentro, culminó en un disparo desde el borde del área, que se fue muy alto.

Ya en la segunda mitad, la primera jugada de peligro fue del local, a los cinco minutos, cuando Zenobio achicó para tapar un mano a mano del delantero Adrián “Maravilla” Martínez y reaccionó a tiempo para, en el rebote, quedarse con el remate del extremo Duván Vergara. No hubo más llegadas hasta los 23 minutos, mediante un centro bombeado desde la derecha que cayó preciso en el punto del penal para la llegada del volante Agustín Almendra, quien puso mal el pie y terminó definiendo desviado. A los 32 minutos, un centro bajo del lateral Gastón Martirena le llegaba al volante Juan Nardoni, que no pudo alcanzarlo a pesar de haberse tirado al piso. Un minuto después, un buen pase largo habilitó al delantero Ignacio Russo, que intentó encarar a Cambeses aunque fue arriado hacia un costado por el defensor Agustín García Basso, por lo que disparó incómodo y alto. A los 38 minutos, el delantero “Maravilla” Martínez quedó mano a mano con Zenobio dentro del área chica, aunque remató apresurado y le entregó la pelota en las manos. Un minuto más tarde, un centro rasante se desvió y le quedó a Russo, en el segundo palo, pero el atacante la vio tarde y no pudo acomodar el zurdazo, por lo que definió ancho. Cuando iban 44 minutos, Russo recibió un cambio de frente excelente, encaró por derecha, se distanció del defensor y remató bajo y cruzado, aunque muy ancho. En el tercer minuto de descuento, un remate lejano de Martirena fue despejado por Zenobio, que dejó un rebote corto que “Maravilla” desperdició.

En cinco minutos del primer tiempo extra, un pase filtrado dejó mano a mano a “Maravilla”, que asistió al gol de Vergara, pero el delantero estaba en posición adelantada. A los 10 minutos, el lateral Gastón Martirena fue expulsado por doble amarilla, al aplaudir irónicamente al árbitro Andrés Merlos. Ya en el segundo tiempo extra, el defensor Santiago Sosa vio la roja, a los 11 minutos, luego de una patada en la cabeza de un rival. El delantero Alfio Oviedo se perdió una chance clara de gol, a los 14 minutos, con un cabezazo desviado en el área chica.“Maravilla” se perdió la última jugada del partido, en el segundo minuto de descuento, con una volea desde el área chica que se fue muy desviada.

