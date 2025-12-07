Racing tiene un delantero que es una "Maravilla" y se aprovechó de un Boca sin reacción

Todo lo que construyo (mucho o poco) Boca en el último tiempo, lo tiró por la bora en un partido. Y no en un partido más, en una semifinal ante Racing. Porque Claudio Úbeda, que tenía la posibilidad de ganarse su continuidad como técnico principal para 2026, hizo todo mal, la "academia" aprovechó uno de sus pocos ataques con una fórmula que no falla, Rojas metió el centro, Adrián Martínez cabeceó al gol y el equipo de Avellaneda sacó pasaje a la final del Torneo Clausura, eliminó al "Xeneize" en su cancha, sigue con chances de meterse a la próxima Copa Libertadores y dejó sin posibilidades a River que, ahora sí, jugará la Copa Sudamericana.

Durante el primer tiempo, el desarrollo fue parejo y trabado en la mitad de la cancha. Boca intentó asumir el protagonismo con mayor tenencia de la pelota y presión alta, pero encontró dificultades para romper el orden defensivo que propuso la “Academia”. Racing, por su parte, apostó a un planteo prudente, replegado en su campo y atento a salir rápido de contra, con pelotazos largos para Adrián “Maravilla” Martínez. Las situaciones claras escasearon en la etapa inicial. El conjunto local tuvo aproximaciones aisladas, principalmente a partir de centros desde los costados, aunque sin precisión en los metros finales. El elenco de Avellaneda respondió con alguna corrida de Martínez y remates lejanos, pero el marcador se mantuvo sin goles al cierre del primer tiempo.

En el complemento, el encuentro ganó en intensidad. Boca adelantó líneas y buscó con mayor decisión el arco rival, empujado por su gente, pero volvió a carecer de contundencia. Racing mantuvo el orden y esperó su oportunidad, apoyado en una defensa firme y en un mediocampo que supo cortar el juego. El quiebre llegó a los 30 minutos del segundo tiempo. Tras una jugada rápida en campo rival, la pelota llegó al área y Adrián “Maravilla” Martínez definió dentro del área chica para marcar el 1-0, silenciar La Bombonera y desatar el festejo del público visitante. Luego del gol, Boca fue con más empuje que ideas en busca del empate, mientras Racing cerró el partido con inteligencia, cuidó la ventaja y sostuvo el resultado hasta el final. Con ese tanto, la “Academia” selló su pase a la final del Clausura y dejó a Boca fuera de la carrera por el título.

