Bombazo en el fútbol argentino: se fue el técnico del campeón de la Liga

El técnico Ariel Holan decidió no continuar al mando de Rosario Central tras finalizar el año de competencia. El club rosarino lo informó en sus redes sociales donde dijeron que las partes decidieron de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año.

El entrenador que llegó en 2024, consiguió con el “Canalla” la Copa de Liga 2025, al finalizar primero en la Tabla Anual. En total, disputó 42 partidos, consiguiendo 22 victorias, 14 empates y seis derrotas.

Rosario Central fue el séptimo equipo en la carrera de Holan como director técnico, en la que se destacan los títulos obtenidos Independiente (Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018) y Universidad Católica de Chile (Primera División de Chile 2020).

En el “Canalla”, por su parte, tuvo destacadas participaciones en el Torneo Apertura y Clausura, lo que le valió el título de “Campeón de Liga” con el que se premió al club con más puntos en la tabla anual.

