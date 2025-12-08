Historia repetida: Estudiantes le tiró la "chapa" a Gimnasia y se metió en la final

La fórmula del "Pincha". Como con Central Córdoba, Cetré asistió a Palacios que marcó el gol del triunfo y clasificación.

Desde comienzos de este siglo, Estudiantes marcó una diferencia abismal contra Gimnasia en el clásico platense y hasta perdió emoción porque siempre era el mismo ganador, incluido el histórico 7-0. El "lobo" tenía la chance de tomarse una pequeña revancha en su cancha, por la semifinal de un torneo local y no pudo, porque la balanza se inclina siempre para el mismo lado, un error de Giampaoli abrió un partido en el que no había diferencias y el "pincha" jugará la final del Clausura frente a Racing, el sábado en Santiago del Estero.

Tras un primer tiempo sin goles, el partido mostró sus momentos más ásperos, con sucesivas faltas y varias tarjetas amarillas. Estudiantes había tenido la más clara en los pies de Cristian Medina, cuyo remate cruzado encontró una brillante respuesta de Insfrán. En la réplica, Muslera salvó a su equipo en la línea tras un centro desviado de Panaro.

El complemento comenzó igual de friccionado y los primeros diez minutos transcurrieron entre faltas consecutivas y una amonestación para Santiago Núñez. A los 16 minutos, el visitante rompió la paridad: Cetré desbordó por izquierda, dejó atrás a Giampaoli y asistió perfecto a Palacios, que definió cruzado para el 1-0. Desde allí, Estudiantes manejó el juego con mayor aplomo y aprovechó un tramo de desconcierto de Gimnasia, que solo respondió con un córner sin demasiado peligro.

El partido entró luego en un segmento de múltiples cambios en ambos equipos. Gimnasia movió el banco con Hurtado, Merlo y Briasco para buscar profundidad, mientras que Estudiantes respondió reemplazando a Alario, Piovi y el propio Palacios. En ese clima de roces, Franco Domínguez vio la amarilla por una fuerte infracción y el juego se volvió cada vez más entrecortado. Cetré tuvo la más clara antes de salir, con un remate bajo que Insfrán controló en dos tiempos.

En los minutos finales, Gimnasia intentó con centros y jugadas forzadas pero nunca logró comprometer a Muslera, mientras que Estudiantes sostuvo la ventaja con orden defensivo y cortes oportunos.