Chocaron tres micros que llevaban a hinchas a la final

Fue en la Ruta 8 a la altura de la localidad bonaerense de Solís.

Esta madrugada tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes de La Plata hacia Santiago del Estero para presenciar la final del Torneo Clausura contra Racing protagonizaron un choque entre sí sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de Solís, una localidad de la provincia de Buenos Aires.

Pese al fuerte impacto y al temor que generó en los hinchas, el saldo del accidente fue leve: hubo tres personas que resultaron levemente heridas y fueron trasladadas al Hospital de Pilar para control. El resto de los pasajeros, ilesos.

A través de las redes sociales rápidamente comenzaron a circular videos del choque grabados por los propios hinchas. “Mirá la cabina, boludo”, “No se mató nadie de pedo”, “Yo estaba parado y dije ‘chocamos, chocamos, chocamos’… y chocamos”, son algunas de las frases que se los escucha decir.