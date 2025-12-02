Agredió a la pareja y la amenazó con un arma de fuego

Un hombre de 26 años que el martes amenazó a la pareja con un arma de fuego y la agredió en su casa del barrio San Carlos fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911 y quedó alojado en el complejo penitenciario de batán.

Luego del alerta a la Central de Emergencias fue personal del Comando de Patrullas el que llegó a la vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Las Heras y Paso donde redujeron al sujeto que había agredido a la mujer.

Los oficiales secuestraron varias municiones calibre .38, pero no hallaron el arma empleada por el hombre al que trasladaron a la sede de la comisaría segunda.

En el marco de una causa por amenazas agravadas el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso su traslado a la alcaidía penitenciaria de Batán. La víctima solicitó una restricción de acercamiento y exclusión del hogar.